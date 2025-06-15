أشرف داري: أهدرنا الفوز.. والحظ لم يحالفنا أمام إنتر ميامي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أشرف داري المحترف المغربي بصفوف الأهلي إن فريقه قد أهدر تحقيق الفوز خلال مباراة فريقه أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف داري في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم:"الفريق أهدر فرصة تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي وسنغلق صفحة المباراة ونستعد لمواجهتي بالميراس وبورتو".

" قدمنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي، ولكن الحظ لم يحالفنا لتحقيق الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة لإسعاد الجماهير

وأتم اللاعب المغربي تصريحاته بقوله:"سنحاول دخول مباراتي بالميراس وبورتو بكامل تركيزنا وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل".

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

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