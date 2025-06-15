كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي إن التعادل أمام نظيرهم إنتر ميامي الأمريكي في مونديال الأندية والحصول على نقطة أفضل من لا شيء.

الأهلي فرطّ في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف طاهر محمد طاهر في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم:"المباراة كانت سهلة ولكننا أضعنا أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الأول لتحقيق الفوز، وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل من التعادل، ولكن يبقى الحصول على نقطة أفضل من لا شيء".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بقوله:"هناك مباريات مهمة قادمة يمكن أن نصعد من خلالها، فريق بالميراس فريق كبير، وسنشاهد مبارياته قبل المواجهة القادمة؛ للتعرف على أسلوب لعبه، وسنسعى لتقديم مباراة جيدة والحصول على الثلاثة نقاط".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

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