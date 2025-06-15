قرار جديد من الزمالك بخصوص "الاجتماع الهام" (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقده مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأحد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن الاجتماع سيتم عقده مساء يوم غد الإثنين بسبب عزاء والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

وكان مصدر قد كشف مساء أمس السبت لمصراوي أن الاجتماع كان الغرض منه حسم العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة.

وأوضح المصدر المسؤول بالزمالك، أن الاجتماع كان سيشهد حضور رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب لأول مرة بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

نادي الزمالك قد أعلن خلال شهر مايو الماضي تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي حينها إلى أن الأطباء أوصوا بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

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