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ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات عقب التعادل أمام إنتر ميامي

08:38 م الأحد 15 يونيو 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خضع ثنائي فريق الأهلي ‏ياسر إبراهيم ومصطفى العش لكشف ‏المنشطات عقب مباراة إنتر ميامي افتتاح كأس العالم ‏للأندية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي صباح اليوم الأحد في افتتاح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي ‏تضم كذلك فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

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تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق على تعادل الفريق مع إنتر ميامي

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الأهلي وإنتر ميامي نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي ياسر إبراهيم الأهلي كأس العالم للأندية مصطفى العش
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