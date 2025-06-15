نجم الأهلي السابق: تريزيجيه لم يخطئ

كتب- محمد خيري:

أكد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، أن محمود تريزيجيه لم يخطئ في تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي.

وقال الشاطر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي : حزين للغاية من التعادل امام انتر ميامي، وكنت اتمنى اننا نكسب انتر ميامي، والأهلي كان هيروح في حتة تانية

وأضاف: "الأهلي قدم شوط مميز وشوط عليه علامات استفهام، وركلات الترجيح الطبيعي أن يكون هناك ترتيب لمسددي الركلات، وما حدث كان منظر لا يليق وكان المفروض وسام ابو علي يسدد ركلة الجزاء، ولكن لاعب بحجم تريزيجيه مينفعش تهده".

وأردف: "وجهة نظري تريزيجيه لم يخطئ طالما موجود في قائمة مسددي ركلات الجزاء، ولقطة حسين الشحات في أخر المباراة غير مفهومة وأريد معرفة ماذا كان يريد، ولحد دلوقتي اتسائل ماذا يريد الشحات ولدينا ازمة واضحة في إهدار الفرص".