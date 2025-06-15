"الشناوي كان الأفضل".. ماذا قال سواريز بعد مواجهة الأهلي؟

كتب- محمد خيري:

علق الأوروجوياني، لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي، على مواجهة فريقه أمام الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

قال سواريز عقب المباراة: "حارس مرمى فريق الأهلي تصدى للعديد من الفرص، وكان أفضل لاعب في المباراة، إلى جانب حارسنا أوسكار أوستاري في الشوط الأول، ولكن هذا هو دور حراس المرمى.

وأوضح: "لقد كنا على قدر التحدي من الناحية البدنية، وعلى قدر المنافسة، كان الخصم قويًا من الناحية البدنية".

أضاف: "الآن علينا الاستعداد لما هو قادم، والذي سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا. نحن نُدرك الظروف التي نمر بها".

واختتم تصريحاته: "نُدرك صعوبة هذه البطولة، ونعرف من نُواجه، وهذه لحظة رائعة لنُظهر ما يُمكن أن يُقدّمه إنتر ميامي".