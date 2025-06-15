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"اعتماد جون والمدرب الجديد".. اجتماع عاصف في الزمالك بحضور لبيب

03:27 م الأحد 15 يونيو 2025

مجلس إدارة الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك، يعقد اجتماعا مهما اليوم، في حضور حسين لبيب رئيس النادي، وذلك في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به خلال الفترة الماضية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويشهد الاجتماع المرتقب مناقشة عدد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها اعتماد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي الجديد للنادي، ضمن خطة الإدارة لإعادة الهيكلة وتطوير قطاع الكرة".

تابع الغندور:"كما يشهد الاجتماع طرح ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وسط حالة من الترقب حول هوية المدرب القادم بعد تباين الآراء داخل المجلس بشأن المرشحين".

وأكمل:"ويتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة ملفات تخص قطاع الكرة بالكامل، إضافة إلى بعض الأمور الإدارية والمالية الأخرى المرتبطة بأنشطة النادي المختلفة".

واختتم :"ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لرؤية خطوات فعلية نحو عودة الفريق للطريق الصحيح".

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