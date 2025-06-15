"دا نصيبي وداخل أعمل العملية".. أول تعليق من إمام عاشور على الإصابة

كتب- محمد خيري:

علق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على إصابته، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي، بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي المباريات.

وكتب، إمام عاشور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك".

أضاف: "الحمد الله على كل شيء الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم نرضى بيه".

أكمل: "كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي ودلوقتي داخل أعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى".

وتابع: "الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل، بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم".

وأوضح: "المرحلة دي محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه".

واختتم تصريحاته: "صدقوني دعمكم بيفرق جدًا، واللاعيبة مستنياكم زي ما دايما واقفين في ضهرنا".