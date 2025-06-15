مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

"هو زعلان ولا إيه".. شوبير يثير الجدل بعد غياب أشرف بنشرقي أمام إنتر ميامي

02:15 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي (2)
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي (1)
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 16 صورة
    أشرف بن شرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار الإعلامي أحمد شوبير، تساؤلات عديدة بشأن الغياب اللافت للمغربي أشرف بن شرقي عن المشاركة في لقاء الأهلي وإنتر ميامي، ضمن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، عبر أون سبورت: "كنت حاضرًا في الملعب، وشوفت كل اللاعبين بدأوا عمليات الإحماء سواء شاركوا أو لا، باستثناء أشرف بن شرقي، اللي ما تحركش خالص من على مقاعد البدلاء".

وأضاف متسائلًا: "هل بن شرقي غير جاهز بدنيًا؟ طب لو مش سليم ليه متسجل في قائمة المباراة من الأساس؟".

وألمح شوبير إلى وجود حالة غموض حول موقف اللاعب، خاصة بعد خروج تريزيجيه وعدم الدفع ببن شرقي كبديل منطقي في مركز الجناح الأيسر، موضحًا: "الطبيعي إن بن شرقي هو البديل المباشر لتريزيجيه، هل هو زعلان ولا إيه؟".

واختتم: " أنا مش عارف السبب، بس اللي أعرفه إني متفاجئ جدًا، والوضع يثير علامات استفهام كبيرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي الأهلي إنتر ميامي الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية