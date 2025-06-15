كتب- محمد عبدالهادي:

أثار الإعلامي أحمد شوبير، تساؤلات عديدة بشأن الغياب اللافت للمغربي أشرف بن شرقي عن المشاركة في لقاء الأهلي وإنتر ميامي، ضمن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، عبر أون سبورت: "كنت حاضرًا في الملعب، وشوفت كل اللاعبين بدأوا عمليات الإحماء سواء شاركوا أو لا، باستثناء أشرف بن شرقي، اللي ما تحركش خالص من على مقاعد البدلاء".

وأضاف متسائلًا: "هل بن شرقي غير جاهز بدنيًا؟ طب لو مش سليم ليه متسجل في قائمة المباراة من الأساس؟".

وألمح شوبير إلى وجود حالة غموض حول موقف اللاعب، خاصة بعد خروج تريزيجيه وعدم الدفع ببن شرقي كبديل منطقي في مركز الجناح الأيسر، موضحًا: "الطبيعي إن بن شرقي هو البديل المباشر لتريزيجيه، هل هو زعلان ولا إيه؟".

واختتم: " أنا مش عارف السبب، بس اللي أعرفه إني متفاجئ جدًا، والوضع يثير علامات استفهام كبيرة".