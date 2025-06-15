أول ظهور لـ إمام عاشور في المستشفى بميامي بعد الإصابة (صورة)

كتب- محمد خيري:

تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، للإصابة، خلال مواجهة الأحمر أمام إنتر ميامي منذ ساعات، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإمام عاشور في المستشفى، بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الخضوع لجراحة الترقوة.

وسوف يخضع إمام عاشور للجراحة، اليوم في، وبعدها يغادر المستشفى ليلحق ببعثة الأهلي التي ستغادر مدينة ميامي في الخامسة عصرا بتوقيت أمريكا، الثانية عشر بتوقيت مصر.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.