"رايح أمريكا تلقح؟".. متحدث الزمالك يوجه رسالة نارية لـ أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة قوية، للإعلامي أحمد شوبير، على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال تقديمه برنامجه من أمريكا عبر قناة الأهلي خلال مونديال الأندية.

قال "سالم"، خلال برنامجه عبر قناة "الشمس": "يا كابتن شوبير، حضرتك رايح أمريكا تغطي مباراة أو بطولة للنادي الأهلي في قناة النادي الأهلي مفيهاش الزمالك .. يعني فيها أندية كثير أفريقية وأوروبية وآسيوية مش من ضمنهم الزمالك".

أضاف: "إيه لزوم بقى إن أنا ألقّح كلام على أندية محلية وبتدعي علينا وخليكم أنتو في المحلية ليه .. يعني إيه اللي جاب سيرتنا".

أكمل: "يعني لما بنقعد نتكلم يقول ليك أنتوا عندكم منطق المؤامرة وأنتم فاكرين أنكم مستهدفين .. يا عم احنا في حالنا يعني الزمالك في حاله محدش جه جنبك .. الزمالك حتى مش مشترك في البطولة اللي أنت حضرتك رايح تلقح فيها".

أوضح: "بس حضرتك لما تيجي تتكلم ملوش لازمة تلقح يعني أكيد أمريكا مشافتش هذا النوع من الإعلام إحنا طبعًا شايفينه هنا وشبعانين منه في الإعلام الرياضي في مصر الغرائب والعجائب الإعلام الرياضي".

وتابع: "كون هتروح أمريكا ده بالنسبة لهم أكيد حاجة غريبة وعامةً هما الأمريكان مش مهتمين خالص ولا البطولة حتى النهاردة لسه بيقولوا مش لاقيين جماهير تحضر الماتشات لأن الأمريكان ملهمش في الكورة يعني معرفش هو مين صاحب فكرة إن البطولة كبرى تتعمل في أمريكا كروية لأن أمريكا شعب غير محب للكورة".

وأردف: "فعامةً اللي بيحصل هناك إعلاميًا يهم المصريين أكيد هو ما لا يلفت نظر الأمريكان بأي حال من الأحوال فالمصريين الأهلاوية يتفرجوا مبسوطين والزمالكاوية مش مهتمين ومش عايزين حد يلقّح عليهم كلام وملوش لازمة نعمل عداوات وحساسيات بلا أي داعي سيب الزمالك للزمالك والأهلي للأهلي".