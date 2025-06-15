"عين الحسود صابته".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول إصابة إمام عاشور

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة في الساعات الماضية، بعد إصابة نجم الفريق إمام عاشور في لقاء إنتر ميامي.

وأصيب إمام عاشور في الدقائق الأولي من المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد عبر راديو أون سبورت: "

كان لازم يخرج من المباراة وهو فضل يقاوم علشان يكمل المباراة، وتوجه من الملعب للمستشفى والأشعة أثبتت عودة إصابة الكتف التي تعرض لها سابقًا مرة أخرى.

وقال شوبير: "اللاعب من المحتمل أن يجري جراحة في الساعات الماضية، وأعتقد أن بطولة كأس العالم للأندية انتهت بالنسبة له".

وواصل: "الاصابة التي تعرض لها إمام عاشور جاءت في وقت صعب للغاية بالنسبة له وللنادي الأهلي".

واختتم: "عين الحسود صابته، بعد ما وصل لأعلى مستوى له مع الأهلي وكان بادئ مباراة انتر ميامي بشكل أكثر من رائع".