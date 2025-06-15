تدخل عاجل لـ إمام عاشور بعد إصابته وخروجه من المونديال

كتب- مصراوي:

تقرر أن يخضع إمام عاشور لجراحة عاجلة، خلال ساعات قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن إمام عاشور سوف يخضع للجراحة، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وبعدها يغادر المستشفى ليلحق ببعثة الأهلي التي ستغادر مدينة ميامي في الخامسة عصرا بتوقيت أمريكا، الثانية عشر بتوقيت مصر.

وأوضح المصدر، أنه لم يتم تحديد موقف إمام عاشور حتى الآن سواء بالعودة إلى مصر، أو الاستمرار مع بعثة الأهلي في الولايات المتحدة، بعدما تأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق.

طبيب الأهلي يؤكد خروج إمام عاشور من المونديال

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.