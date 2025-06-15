مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

تدخل عاجل لـ إمام عاشور بعد إصابته وخروجه من المونديال

12:54 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور.
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
  • عرض 9 صورة
    إصابة إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
  • عرض 9 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

تقرر أن يخضع إمام عاشور لجراحة عاجلة، خلال ساعات قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن إمام عاشور سوف يخضع للجراحة، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وبعدها يغادر المستشفى ليلحق ببعثة الأهلي التي ستغادر مدينة ميامي في الخامسة عصرا بتوقيت أمريكا، الثانية عشر بتوقيت مصر.

وأوضح المصدر، أنه لم يتم تحديد موقف إمام عاشور حتى الآن سواء بالعودة إلى مصر، أو الاستمرار مع بعثة الأهلي في الولايات المتحدة، بعدما تأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق.

طبيب الأهلي يؤكد خروج إمام عاشور من المونديال

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي إمام عاشور إصابة إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية