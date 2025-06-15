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حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية

12:25 م الأحد 15 يونيو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعود حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إلى مباشرة عمله اليوم داخل النادي اليوم الأحد بشكل طبيعي لأول مرة منذ تعرضه للوعكة الصحية.

وشهدت الفترة الماضية، تعرض حسين لبيب لوعكة صحية، وتم تشخيصها بضغط في ارتفاع الدم.

وسافر حسين لبيب على إثر الوعكة الصحية، إلى فرنسا ونصحه الطبيب بالابتعاد لفترة عن العمل والانفعال، قبل أن يحصل على الموافقة للعودة مرة أخرى للعمل.

ويتواجد "لبيب" اليوم داخل النادي الأبيض، من أجل حسم بعض الملفات الهامة، خاصة وأنه كان يحل محله في الفترة الماضية هشام نصر نائب رئيس النادي.

وينتظر لبيب عددا من الملفات الهامة، على رأسها تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا بشكل رسمي، وبحث ملف المدير الفني الجديد، واعتماد التوقيع مع شركة نايكي العالمية لرعاية تيشرت النادي في الموسم الجديد.

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