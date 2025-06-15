"برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا في هز شباك النادي الأهلي، بعدما اصطدم به للمرة الثالثة في مسيرته، سواء على المستوى الرسمي أو الودي، ليتواصل عجز "البرغوث" التهديفي أمام المارد الأحمر.

المواجهة التي جمعت إنتر ميامي بالأهلي فجر الأحد كرّست ما أصبح يُعرف بـ"عقدة الأهلي" بالنسبة لميسي، الذي لم يسجل في أي من اللقاءات الثلاثة السابقة التي جمعتهما وجهًا لوجه.

ففي المرتين السابقتين، واجه ميسي الأهلي بقميص برشلونة، وحقق انتصارين كبيرين بنتيجتي 4-0 و4-1 في مباراتين وديتين، دون أن يزور شباك الأهلي في أي منهما.

وخلال المواجهة التي أقيمت فجر اليوم الأحد بين الأهلي وإنتر ميامي، حاول ميسي كسر العقدة وتسجيل هدفه الأول في شباك الأحمر ولكنه فشل أيضًا في زيارة الشباك.

ماذا قدم ميسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية؟

سدد ميسي 5 كرات، منها اثنتان بين القائمين والعارضة، ونفذ ركلتين حرتين مباشرة، إلا أن العقدة واصلت الدفاع عن الأهلي.

ولمس البرغوث الأرجنتيني الكرة 76 مرة، ونجح في تمرير 31 كرة، بنسبة دقة جيدة، إلى جانب قيامه بـ3 عرضيات بنسبة نجاح بلغت 38%، وتدخله في 4 تغطيات دفاعية.

ورغم عدم التسجيل، نال ميسي تقييمًا جيدًا بلغ 8.1 من 10، وفقًا لموقع "سوفا سكور"، ليؤكد حضوره المؤثر في أرض الملعب، رغم غيابه عن التهديف أمام المرمى الأحمر.