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أساء للنادي وخرق اللوئح.. الزمالك يخطر لاعبه بموعد التحقيق رسميا

11:26 ص الأحد 15 يونيو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن الشؤون القانونية بنادي الزمالك أبلغت لاعب الفريق الأول أحمد حمدي، رسميًا، بموعد مثوله للتحقيق يوم الأربعاء المقبل، وذلك على خلفية ما بدر منه من تجاوزات تجاه النادي خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أفاد به مصدر داخل القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتي استدعاء أحمد حمدي للتحقيق بعدما قرر مجلس إدارة النادي تحويله للشؤون القانونية، بسبب ما وصفه المجلس بـ"إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي" أضرت بصورة النادي وخرقت اللوائح الداخلية".

تابع الغندور: "ومن المقرر أن تستمع الشؤون القانونية لأقوال اللاعب في تلك الوقائع، على أن تُرفع نتيجة التحقيق لاحقًا إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه".

واختتم الغندور: "وكانت الأزمة قد تفجرت عقب منشورات نشرها اللاعب عبر حساباته الرسمية، وهو ما اعتبره النادي خروجًا عن السلوك الرياضي والانضباط المؤسسي".

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