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"رسالة دعم وإشادة".. تفاصيل زيارة محمد يوسف لإمام عاشور في المستشفى

10:53 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    إمام عاشور.
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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    إصابة إمام عاشور
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    إمام عاشور.
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (4)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، وذلك ضمن منافسات المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.

وحرص الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على التواجد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى الذي خضع فيه للفحص الطبي بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة.

وتواجد المدير الرياضي برفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، لمتابعة حالة اللاعب والاطمئنان على الفحوصات التي خضع لها، وأثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

ونقل الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

وأشاد الكابتن محمد يوسف بروح إمام عاشور القتالية وتفانيه داخل الملعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

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