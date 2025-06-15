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ضربة موجعة.. الأهلي يعلن رسميا حجم إصابة إمام عاشور وخروجه من المونديال

10:48 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (4)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    إمام عاشور.
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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كتب- مصراوي:

كشف طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي، حجم إصابة إمام عاشور خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة مونديال الأندية، على ملعب هارد روك.

وأضاف الطبيب في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

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إمام عاشور الأهلي كأس العالم للأندية لقطة ثلاثي الأهلي
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