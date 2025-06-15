كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، إن فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة ‏كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وفرطّ الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وأكد الشناوي خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي عقب المباراة أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في خلق العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول.‏

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "تأثرنا بالعديد من الأمور منها ارتفاع درجات الرطوبة، وكنا نواجه فريقا كبيرا ومحترمًا ويضم نجوما كبارًا، وأغلقنا صفحة ‏المباراة وسننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة".‏

وأشار الشناوي إلى أن الفريق حصل على نقطة من مواجهة إنتر ميامي، وأصبح لزاما التفكير بشكل قوي في الإعداد لمواجهتي بالميراس ‏البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

وعن تألقه في المباراة قال: "تفكيري يكون منصبًا على مساعدة الفريق في العمل على الفوز، واللاعبون كانوا مميزين في الشوط ‏الأول تحديدًا، وكلنا فريق واحد والمهم هو السعي نحو الفوز، وهو ما نأمل به خلال المباريات القادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

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