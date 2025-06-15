كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي إحباطه بعد التعادل السلبي لفريقه مع نظيره إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال وسام أبو علي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر عقب المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد: "محبط بشدة ومع كامل الاحترام لفريق إنتر ميامي الذي يضم بصفوفه لاعبين كبار كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف ومن ثمّ الفوز".

وأشار المهاجم الفلسطيني إلى أن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم بالميراس البرازيلي ستكون صعبة: "بالتأكيد هي مواجهة صعبة ولكننا نمتلك الآن نقطة واحدة وأتمنى أن يكون حظنا سعيدًا في المباراة التالية".

وأتم صاحب الـ 26 تصريحاته بقوله:"شعوري لا يصدق، ألعب لنادي كبير وهو يمتلك الملايين من المشجعين".

اقرأ أيضًا:

الشناوي يُنقذ وإمام يبكي.. ما لم يتشاهدة في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

رغم التعادل.. الأهلي يحصد مكافآة ضخمة بعد التعادل أمام إنتر ميامي