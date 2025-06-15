مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من وسام أبو علي بعد تعادل الأهلي وإنتر ميامي

06:07 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إنقاذ وسام أبو علي
  • عرض 3 صورة
    وسام أبو علي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي إحباطه بعد التعادل السلبي لفريقه مع نظيره إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال وسام أبو علي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر عقب المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد: "محبط بشدة ومع كامل الاحترام لفريق إنتر ميامي الذي يضم بصفوفه لاعبين كبار كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف ومن ثمّ الفوز".

وأشار المهاجم الفلسطيني إلى أن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم بالميراس البرازيلي ستكون صعبة: "بالتأكيد هي مواجهة صعبة ولكننا نمتلك الآن نقطة واحدة وأتمنى أن يكون حظنا سعيدًا في المباراة التالية".

وأتم صاحب الـ 26 تصريحاته بقوله:"شعوري لا يصدق، ألعب لنادي كبير وهو يمتلك الملايين من المشجعين".

اقرأ أيضًا:

الشناوي يُنقذ وإمام يبكي.. ما لم يتشاهدة في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

رغم التعادل.. الأهلي يحصد مكافآة ضخمة بعد التعادل أمام إنتر ميامي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد إنتر ميامي وسام أبو علي كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية نتيجه مباراه الاهلي وانتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)