تصدر محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي تقييمات لاعبي فريقه خلال مباراتهم أمام نظيرهم إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية نسخة 2025.

الأهلي فرطّ في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وحصل الشناوي على تقييم 8.6 من 10 بعدما تصدى لثلاث كرات من داخل منطقة الجزاء، فيما لمس الكرة 44 مرة إذ مررها لزملائه 28 مرة من بينها 23 تمريرة صحيحة بدقة 82%، بينما أرسل 13 تمريرة طولية منها 8 كرات صحيحة وأبعد الكرة عن منطقة جزائه 4 مرات.

وجاءت تقييمات لاعبي الأهلي خلال مباراة إنتر ميامي كالتالي:

8.6

محمد الشناوي

6.7

محمد هاني

6.7

حمدي فتحي

7

أشرف داري

7.1

ياسر إبراهيم

7.3

كوكا

7.2

مروان عطية

7.1

محمد علي بن رمضان

6.4

إمام عاشور

6.7

تريزيجيه

7.6

زيزو

6.5

حسين الشحات

6.6

طاهر محمد طاهر

6.4

محمد مجدي "أفشة"

6.7

جراديشاير

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