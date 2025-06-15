رغم التعادل.. الأهلي يحصد مكافآة ضخمة بعد التعادل أمام إنتر ميامي

حصد فريق الأهلي على مكافآة ضخمة رغم تعادله سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي فرطّ في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتنص لوائح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية على حصول الفريق على مبلغ مليون دولار قرابة 50 مليون جنيه حال التعادل و2 مليون دولار حال الفوز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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