مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

جميع المباريات

إعلان

رغم التعادل.. الأهلي يحصد مكافآة ضخمة بعد التعادل أمام إنتر ميامي

05:25 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ركلة جزاء تريزيجه المهدرة
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    ركلة الجزاء المهدرة
  • عرض 13 صورة
    ركلة جزاء تريزيجه أمام إنتر ميامي
  • عرض 13 صورة
    رد فعل تريزيجيه على إهدار ركلة الجزاء
  • عرض 13 صورة
    فرصة أشرف داري المهدرة
  • عرض 13 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
  • عرض 13 صورة
    فريق إنتر ميامي
  • عرض 13 صورة
    ميسي ضد الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي (2)
  • عرض 13 صورة
    فرصة وسام الضائعة
  • عرض 13 صورة
    ميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حصد فريق الأهلي على مكافآة ضخمة رغم تعادله سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي فرطّ في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتنص لوائح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية على حصول الفريق على مبلغ مليون دولار قرابة 50 مليون جنيه حال التعادل و2 مليون دولار حال الفوز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

"بين الشوطين".. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام إنتر ميامي

"بأقدام تريزيجيه".. فيديو ركلة جزاء الأهلي المهدرة في الشوط الأول أمام إنتر ميامي الأمريكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإنتر ميامي مباريات كأس العالم للأندية الأهلي مكافآة الأهلي في كأس العالم للأندية ماتش الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)