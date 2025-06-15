تصدر البديل أحمد سيد زيزو تقييمات لاعبي فريق الأهلي خلال الشوط الأول من مباراتهم أمام نظيرهم إنتر ميامي التي تجمعهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وحصل زيزو الذي شارك بالدقيقة 14 على تقييم 7.4 بعدما لمس الكرة 21 مرة إذ أرسل الكرة 13 مرة لزملائه من بينهن 12 تمريرة صحيحة بدقة 92% كما حصل على ركلة جزاء أهدرها تريزيجيه.

وحلّ سام أبو علي ثانيًا بتقييم 7.2 من 10 بعدما لمس الكرة 14 مرة وأرسل منها 8 تمريرات بينهن 6 تمريرات صحيحة بدقة (75%).

وسجل كذلك أبو علي هدفًا بالدقيقة 31 بمرمى إنتر ميامي ولكن ألغاه الحكم بداع وجود حالة تسلل.

وجاءت تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي وفقًا لموقع سوفا سكور كالتالي:

6.8

محمد الشناوي

6.4

محمد هاني

6.8

أشرف داري

6.8

ياسر إبراهيم

6.8

كوكا

6.5

حمدي فتحي

6.8

مروان عطية

6.9

محمد علي بن رمضان

6.4

إمام عاشور

6.8

تريزيجيه

7.4

زيزو

ملخص فرص الأهلي أمام إنتر ميامي خلال الشوط الأول (فيديو)

25 صورة ترصد افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي