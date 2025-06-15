أقيم صباح اليوم الأحد حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم.

وشهد الحفل الذي أقيم على ملعب هارد روك في ميامي حضور فيكينا ورايشاليو، تحت إشراف المنتج العالمي الحائز على جائزة غرامي إميليو إستيفان جونيور، وبمشاركة النجمين الفرنسي مونتانا وسواي لي.

وشارك كذلك في الحفل الفنانان فرينش مونتانا وسواي لي اللذين أشعلا المدرجات بمقطوعات من موسيقى الراب التي حققت شعبية كبيرة مؤخرًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا.

اقرأ أيضًا:

جماهير الأهلي توجه رسالة نارية لميسي قبل مباراة إنتر ميامي

عصام الحضري ينشر صوره مع أساطير عالمية قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي