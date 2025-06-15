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25 صورة ترصد افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي

03:24 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 21 صورة
    افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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أقيم صباح اليوم الأحد حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2025 قبل انطلاق مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم.

وشهد الحفل الذي أقيم على ملعب هارد روك في ميامي حضور فيكينا ورايشاليو، تحت إشراف المنتج العالمي الحائز على جائزة غرامي إميليو إستيفان جونيور، وبمشاركة النجمين الفرنسي مونتانا وسواي لي.

وشارك كذلك في الحفل الفنانان فرينش مونتانا وسواي لي اللذين أشعلا المدرجات بمقطوعات من موسيقى الراب التي حققت شعبية كبيرة مؤخرًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا.

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