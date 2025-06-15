لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)

حمل عدد من مشجعي النادي الأهلي المتواجدون في ملعب هارد روك؛ حيث مباراة إنتر ميامي لافتة لنجم ناديهم السابق محمد أبو تريكة.

وطالب حاملا اللافتة من أبو تريكة تحليل مباريات كأس العالم للأندية؛ إذ تم كتابة:"أبو تريكة حبيب الملايين حلل ياتريكة".

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتضم مجموعة الأهلي وإنتر ميامي كذلك ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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