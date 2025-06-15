عصام الحضري ينشر صوره مع أساطير عالمية قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي

نشر حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، صورًا تجمعه بأساطير عالمية لكرة القدم على هامش تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر الحضري رفقة الإيطالي ديلبيرو والبرازيليين كاكا ومارسيلو.

وفي سياق آخر يستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وسبق وشارك الحضري صاحب الـ 52 عاماً حاليًا بالبطولة بقميص الأهلي في نسخة 2005.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي بالمجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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