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جماهير الأهلي تتوافد على ملعب هارد روك قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)

12:53 ص الأحد 15 يونيو 2025

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب هارد روك لمواجهة إنت

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تتوافد جماهير النادي الأهلي قبل ثلاث ساعات من موعد مباراتها أمام إنتر ميامي الأمريكي إلى ملعب اللقاء هارد روك.

وأخذت جماهير الأهلي ترديد الأهازيج الخاصة بالنادي وسط تفاعل من وسائل الإعلام العالمية التي حرصت على تصويرهم.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم كذلك ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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