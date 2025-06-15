تواجدت عدد من جماهير النادي الأهلي مبكرًا أمام ملعب هارد روك؛ حيث مباراتهم أمام نظيرهم إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم كذلك ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وأخذت جماهير الأهلي تردد خارج الملعب:"الذهب مايلقش إلا بينا.. كأس العالم بتنادينا".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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