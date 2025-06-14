تحرك جديد من الزمالك ضد أحمد حمدي

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي نادي الزمالك ضد لاعبهم أحمد حمدي بعد ما بدر منه عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة اليوم الإثنين إلى أن مسؤولي الزمالك قد أخطروا أحمد حمدي بموعد التحقيق معه إذ تم تحديد يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب قد نشر رسالة عبر حسابه الشخصي بمنصة إنستجرام مشيرًا إلى تحمّله تكاليف السفر إلى ألمانيا بمفرده، مما أثار جدلًا.

وأصدر نادي الزمالك حينها بيانًا رسميًا أعلن فيه تحويل اللاعب للتحقيق، في إطار الحفاظ على مبادئ الانضباط داخل الفريق، والتشديد على أهمية الالتزام واحترام النظام من جميع اللاعبين، بحسب نصه.

وتواجد حمدي رفقة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك محمد أسامة في ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرّض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان في مايو من العام الماضي.

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