القاهرة ـ مراسل مصراوي

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة؛ لحسم العديد من الملفات الهامة التي تخض فريق الكرة.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن الاجتماع سيشهد حضور رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب لأول مرة بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال شهر مايو الماضي تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي حينها إلى أن الأطباء أوصوا بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

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