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"بحضور لبيب لأول مرة منذ وعكته".. اجتماع لإدارة الزمالك لحسم ملفات هامة

11:16 م السبت 14 يونيو 2025
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
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    عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
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    اجتماع مجلس إدارة الزمالك واللاعبين
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    اجتماع مجلس إدارة الزمالك واللاعبين
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    مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مجلس إدارة الزمالك
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة؛ لحسم العديد من الملفات الهامة التي تخض فريق الكرة.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن الاجتماع سيشهد حضور رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب لأول مرة بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال شهر مايو الماضي تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي حينها إلى أن الأطباء أوصوا بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

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