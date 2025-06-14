"لن أنتظر إدارة الزمالك".. رسالة مفاجئة من أيمن الرمادي للجماهير

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني للزمالك، أيمن الرمادي، ضيفه لعدم حسم مجلس الإدارة مصيره مع الفريق بعدما قاده للتتويج بلقب كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز.

الزمالك كان قد تعاقد مع أيمن الرمادي خلال الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي 2024/25 خلفًا للبرتغالي بيسيرو الذي رحلّ بسبب سوء النتائج.

وكتب الرمادي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت:"شرف لي أنني دربت الزمالك وأثناء عملي أحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع، وهذه الفترة من أهم فترات حياتي وأجملها، فهذا الجمهور عنده وفاء نادرً ما تجده عند أي جمهور".

وتابع مدرب الزمالك: "وعلي الرغم من حبي لهذا الاسم الكبير، وارتباطي بجمهوره العظيم، إلا أنني لست كما يظن البعض أنني منتظر مجلس الإدارة لكي يحدد إن كنت سأستمر مع الفريق أو لا، هذا غير صحيح ولقد أعطيت لنفسي مهلة يومين فقط من بعد مباراة نهائي الكأس".

وأردف:"بعدها أدرس ما يعرض على لأنني في النهاية مدرب محترف ولست هاوي، ولا أؤمن بأي عمل غير محترف والانتظار لفترة غير معلومة، هو عمل هاوي ولا ينبغي أن تكون في عالم الاحتراف ".

وتابع المدرب:"وحبي لجماهير الزمالك العظيمة يحتم على أن أحترم عملي، فأنا مطالب بتجهيز نفسي ومطالب بعمل برمجة للفريق الذي سأتولاه بإذن الله، وأنا على ثقة أن جمهور الزمالك الحبيب يتمني لي التوفيق كما أتمنى لهم التوفيق والسداد".

وأتم الرمادي رسالته بقوله:"لذلك وجب على التصحيح لمن يهمه الأمر أن الكلام عن انتظاري، لكي يحدد مجلس الإدارة موقفي من الفريق إلى أجل غير مسمي كلام عار من الصحة، مع خالص أمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لنادي الزمالك ولجماهيره الوفية الجميلة".

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