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الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)

10:10 م السبت 14 يونيو 2025

الأهلي وإنتر ميامي

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بدأ العد التنازلي لمباراة الأهلي الأولى في مشواره بالنسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي عند الثالثة فجر يوم غد الأحد.

ويتواجد الأهلي وفريق إنتر ميامي الأمريكي بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك ناديي بورتو البرتغالي و بالميراس البرازيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و إنتر ميامي الأمريكي

تنقل مباراة الأهلي و إنتر ميامي الأمريكي، عبر شبكة قنوات MBC، الناقل الحصري لمباريات المارد الأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025، في الشرق الأوسط.

وتحظى مباراة الأهلي و إنتر ميامي بتغطية خاصة ومميزة عبر شاشات قنوات MBC، حيث سيتم بثها عبر: إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي و إنتر ميامي

- تردد قناة إم سي مصر 1 (12016 - عمودي - 27500).

- تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

- تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميامي أمام الأهلي

وفقا لموقع "SI" الأمريكي، يبدأ ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميلان مباراة الأهلي، بالتشكيل التالي (4-4-2): أوستاري، ويجاندت، فالكون، مارتينيز، ألين، الليندي، كريماشي، بوسكيتس، سيغوفيا؛ ميسي، سواريز.

انتظروا ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

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الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)
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