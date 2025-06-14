تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا

كتب - نهى خورشيد:

يسعى كل مشجعي النادي الأهلي لمشاهدة مباراة فريقهم في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 عندما يلاقي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي مصر" إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر 3 قنوات مجانا لمتابعي الوطن العربي (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر2، إم بي سي مصر أكشن).

وستقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أم بي سي مصر، أم بي سي أكشن.

تردد قناة إم بي سي مصر

إم بي سي مصر1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

تردد قناة إم بي سي أكشن

التردد: 11471

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي.