تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا
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كتب - نهى خورشيد:
يسعى كل مشجعي النادي الأهلي لمشاهدة مباراة فريقهم في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 عندما يلاقي إنتر ميامي الأمريكي.
وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي مصر" إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر 3 قنوات مجانا لمتابعي الوطن العربي (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر2، إم بي سي مصر أكشن).
وستقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أم بي سي مصر، أم بي سي أكشن.
تردد قناة إم بي سي مصر
إم بي سي مصر1
التردد: 12016
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
إم بي سي مصر2
التردد: 11824
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27501
تردد قناة إم بي سي أكشن
التردد: 11471
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27501
تشكيل الأهلي المتوقع
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.
خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي.
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