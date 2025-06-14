لاعب الزمالك السابق يرفض عرضًا من بيراميدز

كتب ـ عبدالرحمن طارق

كشف مصدر عن تلقي لاعب الوسط طارق حامد عرضًا من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع ضمك السعودي.

وذكر المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن طارق حامد رفض العرض الذي وصله من وسطاء للانضمام لصفوف بيراميدز.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 36 عاماً قد تلقى عدة عروض من الدوري السعودي ولكنه يفضل العودة لمصر والانضمام لنادي الزمالك.

طارق حامد قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2014/15 قادمًا من صفوف سموحة.

ورحل لاعب الوسط بعد ذلك عن صفوف الزمالك لنادي اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قبل الرحيل لنادي ضمك في موسم 2023/24.

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