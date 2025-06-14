مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أهالي كوم حمادة يحتفلون بمشاركة مصطفى العش في مونديال الأندية مع الأهلي

07:36 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 10 صورة
    طرد مصطفى العش
  • عرض 10 صورة
    طرد مصطفى العش
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 10 صورة
    مصطفى العش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

نظم أهالي مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة احتفالية مميزة لدعم ابن بلدتهم مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مشاركته المرتقبة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع أهالى كوم حمادة لافتة كبيرة تحمل صورة اللاعب بقميص الأهلي إلى جانب كأس البطولة، مع رسالة "معاك الأحلام تتحقق، فخر كوم حمادة".

ويستعد النادي الأهلي لبداية مشواره في المونديال بمواجهة هامة أمام إنتر ميامي الأمريكي والمحترف في صفوفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في افتتاح البطولة على ملعب "هارد روك".

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة (الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة) فجر يوم الأحد.

وستكون مواجهة إنتر ميامي هي الأولى ضمن ثلاث مباريات يخوضها الأحمر في دور المجموعات، إذ سيلتقي بعد ذلك مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، ثم يختتم مواجهاته أمام بورتو البرتغالي.

أهالي كوم حمادة يحتفلون بمشاركة مصطفى العش في مونديال الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى العش العش الأهلي كأس العالم للأندية الأهلي وإنتر ميامي إنتر ميامي موعد مباراة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قنوات ناقلة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي
23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل