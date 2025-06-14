كتب - نهى خورشيد:

نظم أهالي مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة احتفالية مميزة لدعم ابن بلدتهم مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مشاركته المرتقبة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورفع أهالى كوم حمادة لافتة كبيرة تحمل صورة اللاعب بقميص الأهلي إلى جانب كأس البطولة، مع رسالة "معاك الأحلام تتحقق، فخر كوم حمادة".

ويستعد النادي الأهلي لبداية مشواره في المونديال بمواجهة هامة أمام إنتر ميامي الأمريكي والمحترف في صفوفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في افتتاح البطولة على ملعب "هارد روك".

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة (الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة) فجر يوم الأحد.

وستكون مواجهة إنتر ميامي هي الأولى ضمن ثلاث مباريات يخوضها الأحمر في دور المجموعات، إذ سيلتقي بعد ذلك مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، ثم يختتم مواجهاته أمام بورتو البرتغالي.