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تطور جديد في مستقبل عبد الله السعيد مع الزمالك

06:45 م السبت 14 يونيو 2025
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    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد حتفل بالفوز بالسوبر_Easy-Resize.com
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    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
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    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي خالد الغندور تطور جديد في مصير عبد الله السعيد مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت أنباء تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "عبد الله السعيد، باقي في الزمالك لمدة موسم إضافي".

وانضم اللاعب صاحب الـ 39 عاما لنادي الزمالك في موسم 2023/24 قادما من بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وشارك السعيد في 21 هدفا (سجل 13 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة) خلال 58 مباراة بجميع المسابقات مع الفارس الأبيض.

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