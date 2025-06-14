تطور جديد في مستقبل عبد الله السعيد مع الزمالك

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي خالد الغندور تطور جديد في مصير عبد الله السعيد مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت أنباء تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "عبد الله السعيد، باقي في الزمالك لمدة موسم إضافي".

وانضم اللاعب صاحب الـ 39 عاما لنادي الزمالك في موسم 2023/24 قادما من بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وشارك السعيد في 21 هدفا (سجل 13 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة) خلال 58 مباراة بجميع المسابقات مع الفارس الأبيض.

اقرأ أيضًا:

دور خفي لبغداد بونجاح.. أكرم توفيق يكشف سر اختيار رقم 72

"على أنغام عبدالباسط حمودة".. الحضري ينشر صورة مع رئيس الفيفا



