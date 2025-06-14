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"السر عند جوزيه".. لاعب الأهلي السابق يحكي لمصراوي ذكريات مونديال 2006

05:13 م السبت 14 يونيو 2025
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    عبداللاه جلال مع كأس أفريقيا بعد الفوز على الصفاقسي
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    عبداللاه جلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق
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كتبت-هند عواد:

تحدث عبداللاه جلال لاعب الأهلي السابق، عن ذكرياته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2006، عندما حقق الفريق الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "خضنا معسكرا مغلقا لمدة أسبوعين قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام قبل السفر إلى اليابان، الفريق كان في كامل تركيزه وحماسه لتعويض الإخفاق في نسخة 2005".

وأضاف: "مانويل جوزيه المدير الفني كان يقول لنا: " صدق الشيء الذي تفعله، وإن لم تصدق، فمن الطبيعي ألا تصل إليه"، وكانت "Believe" أكثر كلمة يقولها لنا في كأس العالم وكنا قريبين من النهائي، هدف واحد فقط وكنا سنكون في النهائي، لكننا الحمدلله حققنا البرونزية".

واختتم: "بعد العودة من اليابان، استقللنا الأتوبيس المكشوف وسط فرحة غامرة، فقد كان إنجازًا تاريخيًا، وأرى أن السر عند جوزيه، كان مدربا مختلفا ويمتلك أسلوبا خاصا ويستفز اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم، وكان يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد".

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عبداللاه جلال الأهلي مونديال 2006 الأهلي في كأس العالم
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