مصدر لمصراوي: "عضو جديد يتقدم باستقالته من الإسماعيلي"
كتب-مصراوي:
تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، باستقالته من منصبه.
وتعد هذه الاستقالة الثانية في مجلس إدارة الإسماعيلي، بعد محسن عبد المسيح، الذي تقدم باستقالته أمس الجمعة.
وقال مصدر لمصراوي: "الثنائي عبد المسيح ومحمد جمال تقدما باستقالتهما إلى المدير التنفيذي في مذكرة واحدة عصر اليوم".
وأضاف: "من المفترض أن يتقدم كل فرد باستقالة رسمية منفصلة لكن الثنائي تقدم بها معا".
وحقق الإسماعيلي الميدالية البرونزية في كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-0.
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