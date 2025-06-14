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مصدر لمصراوي: "عضو جديد يتقدم باستقالته من الإسماعيلي"

05:02 م السبت 14 يونيو 2025

لاعبي الإسماعيلي

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كتب-مصراوي:

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، باستقالته من منصبه.

وتعد هذه الاستقالة الثانية في مجلس إدارة الإسماعيلي، بعد محسن عبد المسيح، الذي تقدم باستقالته أمس الجمعة.

وقال مصدر لمصراوي: "الثنائي عبد المسيح ومحمد جمال تقدما باستقالتهما إلى المدير التنفيذي في مذكرة واحدة عصر اليوم".

وأضاف: "من المفترض أن يتقدم كل فرد باستقالة رسمية منفصلة لكن الثنائي تقدم بها معا".

وحقق الإسماعيلي الميدالية البرونزية في كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-0.

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الإسماعيلي استقالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي محمد جمال
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