كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساعات قليلة تفصل فريق الأهلي عن قص شريط مشاركته العاشرة بكأس العالم للأندية حين يلتقي نظيره إنتر ميامي الأمريكي عند الثالثة فجر يوم غد الأحد.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية والتي سيُشارك بها 32 ناديًا لأول مرة؛ إذ أوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

ويسلط مصراوي الضوء خلال ثلاث حلقات على الأندية التي سيواجهها الأهلي خلال دور المجموعات بالبطولة التي ستُقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

مجموعة الأهلي (1).. إنتر ميامي وظهور أول بالبطولة معلقًا أماله على ميسي

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/6/10/2801450/

وستكون المبارة الثانية للأهلي عند السابعة من مساء يوم الخميس 19 يونيو مع نظيره بالميراس البرازيلي الذي يُعد أكثر الأندية نجاحاً في بلاده.

ولكن لم يكن الاسم الأول للنادي الذي تم تأسيسه في عام 1914 بالميراس بل (باليسترا إيطاليا)؛ إذ تم تأسيسه على يد مهاجرين إيطاليين في مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في البطولات المحلية ويحصد العديد من الألقاب بمدينة ساو باولو.

ولكن تم تغيير الاسم إلى (سوسيداد ديبورتيفا بالميراس) خلال الحرب العالمية الثانية بعام 1942 انسجامًا مع موقف البرازيل الداعم للحلفاء وتُوِّج في نفس العام بطلًا لولاية ساو باولو.

وأصبح فريق بالميراس أحد أبرز أندية البرازيل وكان ندًا قويًا لفريق سانتوس الذي كان يضم العديد من النجوم على رأسهم الأسطورة بيليه ولكن تراجع النادي بعد اعتزال أسطورته أديمير.

وظلّ بالميراس بلا بطولات لفترة طويلة استمرت مابين عامي 1976 و 1993 لكن سرعان ما عادت سنوات المجد في التسعينيات الفترة التي شهدت أول فوز تاريخي بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 1999.

ولكن تراجع النادي مجددًا خلال الفترة ما بين عامي 2003 و 2013. إلا أن النادي عاد بقوة لتحقيق لقب كأس البرازيل عام 2015 تحت قيادة لاعب الوسط الهجومي دودو ثم بدأ النادي يعود إلى مجده مجددًا مع عام 2020 تحت قيادة مدربه فيريرا.

الفريق توّج معه بكأس ليبرتادوريس في عامي 2020 و 2021 ليضمن المشاركة بكأس العالم للأندية 2025، بجانب تحقيق الدوري البرازيلي مرتين مع بالميراس (2022 و 2023) بالإضافة إلى كأس البرازيل (2020)، وكأس السوبر البرازيلي (2023)، وريكوبا سودأمريكانا (2022) ولقبين لولاية ساو باولو (2022 و2023).

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