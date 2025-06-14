الموت يفجع عضو مجلس إدارة الزمالك
10:28 ص السبت 14 يونيو 2025
كتبت-هند عواد:
توفى والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025.
وكتب محمد طارق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله".
ونعى أحمد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، والد محمد طارق، وكتب على صفحته على "فيسبوك": "رحمة الله عليك يا حج طارق وفاة والد أحمد ومحمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في الجنه بإذن الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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