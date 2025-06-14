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الموت يفجع عضو مجلس إدارة الزمالك

10:28 ص السبت 14 يونيو 2025

مجلس إدارة الزمالك

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كتبت-هند عواد:

توفى والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025.

وكتب محمد طارق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله".

ونعى أحمد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، والد محمد طارق، وكتب على صفحته على "فيسبوك": "رحمة الله عليك يا حج طارق وفاة والد أحمد ومحمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في الجنه بإذن الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد طارق الزمالك وفاة والد عضو مجلس إدارة الزمالك
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