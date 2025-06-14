كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد حسن "كوكا" المحترف المصري بصفوف لوهافر الفرنسي سبب عدم إتمام مفاوضات انضمامه للأهلي.

وقال كوكا خلال حلوله ضيفًا بفضائية إم بي سي مصر 2 مساء الجمعة:"علاقتي مميزة بأكثر من عضو بمجلس إدارة الأهلي وبالفعل تواصلوا معي في وقت سابق قبل قدومي جراديشار ولكن الأمور تم تتم".

وأوضح اللاعب صاحب الـ 32 عامًا أن الصفقة لم تتم لعدم وصول أي عرض رسمي من النادي الأهلي لضمه.

وأتم كوكا تصريحاته بالتنويه إلى أنه ينتظر فرصة العودة للأهلي مرة أخرى:"نشأت بالنادي منذ كان عمري 6 سنوات واستمريت به حتى انضممت وتدربت مع الفريق الأول لفترة".

وكان كوكا قد شارك بالموسم الماضي بـ 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 1199 دقيقة لعب.

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