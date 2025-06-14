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أشرف داري:نريد الفوز على إنتر ميامي.. ونثق في أنفسنا

12:14 ص السبت 14 يونيو 2025
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    أشرف داري
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    أشرف داري ويحيى عطية الله وبيرسي تاو
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    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المغربي بصفوف الأهلي، أشرف داري، إنهم يريدون الفوز على نظيرهم إنتر ميامي حين يلتقون به عند الثالثة فجر يوم الأحد المقبل بافتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف داري خلال مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة:"المباراة ليست سهلة ونريد تطبيق تعليمات المدرب بشكل صحيح ونتمنى الفوز في المباراة الأولى لنواصل مشوارنا في البطولة بشكل جيد".

وأشار المحترف المغربي بصفوف الأهلي إلى أن اللاعبين يمتلكون الخبرة اللازمة في مثل هذه البطولات، مشددًا على أنهم لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم بجانب دعم الجماهير لهم.

وأتم المدافع الدولي صاحب الـ 26 عاماً تصريحاته بقوله:"نحن عائلة ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا، ونقدم كل ما لدينا للفوز بهذه المباراة ونمتلك لاعبين لديهم تجربة، ولعبوا مباريات من قبل في كأس العالم".

داري كان قد شارك مع الأهلي في الموسم الماضي بـ 16 مباراة بواقع 1054 دقيقة لعب.

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