مدرب إنتر ميامي: سنشاهد فريقًا مختلفًا للأهلي.. ولكننا مستعدون له

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي إنه يعلم بالتغييرات التي حدثت بفريق الأهلي من صفقات جديدة للاعبيه أو لمديره الفني.



ويستهل فريق إنتر ميامي الأمريكي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو في الافتتاح.



وأضاف ماسكيرانو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم الجمعة:"الأهلي أكبر فرق أفريقيا ويفوز بالدوري بصورة اعتيادية ولكن الفريق الذي سنواجهه لم نشاهده من قبل فلقد أبرمو العديد من الصفقات ما يجعل هناك صعوبة".



وأشار المدير الفني لفريق إنتر ميامي إلى أنه يعلم بالصفقات التي ضمها الأهلي:"هي صفقات جيدة مثل تريزيجيه كما تعاقدوا مع مدرب يمتلك خبرة العمل في أفريقيا".



وأتم ماسكيرانو تصريحاته بالتشديد على استعداداتهم لجميع السيناريوهات:"المباراة ستكون صعبة ولكننا مستعدون لكل شيء".



ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.



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