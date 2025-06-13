"لن نقف أمامه ولكن".. بيراميدز يعلن وصول عرض أوروبي لضم نجمه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدرب فريق بيراميدز، محمد ناجي "جدو" عن وصول عرض فرنسي لنجم فريقهم إبراهيم عادل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار جدو، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2، إلى أن نادي بيراميدز لا يقف أمام العروض الاحترافية التي تصل إلى لاعبيه ولكن لابد أن تكون عروضًا جيدة.



وأوضح مدرب بيراميدز أن سبب رفضهم العرض الذي قدمه نادي خيتافي الإسباني لضم إبراهيم عادل بالموسم الماضي كان لضعفه ماديًا.



وأشار جدو إلى أن نادي خيتافي كان يريد ضم اللاعب صاحب الـ 24 عامًا على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف يورو بجانب دفع 2 مليون يورو عند تفعيل بند أحقية الشراء.



وأتم مدرب جدو تصريحاته بالتنويه إلى أن العرض الفرنسي المقدم لإبراهيم عادل سيكون خطوة جيدة له.



وشارك إبراهيم عادل الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم بقميص بيراميدز خلال الموسم الماضي بـ 35 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12هدفًا لزملائه خلال 2526 دقيقة لعب.

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