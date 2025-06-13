ريبيرو يرد.. هل فاوض الأهلي كريستيانو رونالدو؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



تحدث المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو عن الأخبار التي ربطت اسم ناديه والتعاقد مع النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية.



وقال ريبيرو، في حوار أجرته صحيفة آس الإسبانية معه اليوم الجمعة، إن مثل هذه الأمور واردة وستحدث أكثر في المستقبل.



وأضاف المدرب الإسباني:"كانت الأحاديث كثيرة عن الأمر ليتمكن رونالدو من اللعب ضد ميسي مرة أخرى، وفي النهاية، لمَ لا؟ هذا ترفيه إنه استعراض المسؤولون عن كل هذا يحاولون تحقيقه، والفرق التي تملك المال الكافي ستجد طريقةً لذلك، لا أقول إنه صواب أو خطأ".



وأتم مدرب الأهلي:"لا أعتقد أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو أمر جيد أو سيء؛ ماذا يريد الناس؟ هل يريدون رؤية رونالدو ضد ميسي؟.. لمَ لا نمنحهم إياه؟ إذا سألتني عن رؤيتي، فربما تكون أكثر رومانسية، ولكن إذا كانت هذه هي القواعد، فجميعنا نلتزم بها".



ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي فجر يوم الأحد المقبل على أن يلتقي نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس 19 يونيو فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره بورتو البرتغالي عند الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو.



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