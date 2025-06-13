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مصطفى شيكا: "عبد الواحد السيد لعب معنا في منتخب مصر للشاطئية"

05:00 م الجمعة 13 يونيو 2025
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    مصطفى شيكا قائد منتخب مصر للكرة الشاطئية 3
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    مصطفى شيكا وعبدالواحد السيد مع منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية
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كتبت-هند عواد:

كشف مصطفى شيكا قائد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، وجود عبد الواحد السيد حارس مرمى ومدير الكرة السابق بالزمالك مع الفراعنة لمدة عامين.

وتولى عبد الواحد السيد منصب مدير منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، عام 2019، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي خسرها المنتخب.

وقال شيكا: "كابتن عبد الواحد السيد لعب معنا كرة قدم شاطئية لمدة عامين، وبعدها تولى منصب مدير المنتخب، وحصدنا الميدالية البرونزية في أمم أفريقيا 2018".

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مصطفى شيكا منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية عبد الواحد السيد
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