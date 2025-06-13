الأهلي يهنئ سيراميكا بالفوز بكأس عاصمة مصر

كتب - محمد القرش:

هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، سيراميكا كليوباترا بمناسبة الفوز ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت تهنئة الأهلي كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي سيراميكا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العنين ومنظومة العمل بالنادي".

واختتم الأهلي بيانه: "بمناسبة الحصول على بطولة كأس عاصمة مصر، متمنين له دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

وحصد سيراميكا لقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

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