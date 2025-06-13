كتب - محمد القرش:

حصد نادي سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

وشهدت الاحتفالات تواجد عائلات عدد من اللاعبين داخل أرض ملعب السلام، بجانب أصدقائهم المقربين.

وحرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع أسرهم وأصدقائهم، بعد الفوز بكأس عاصمة مصر.

وكان كليوباترا تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي، بينما تخطى البنك الأهلي نظيره إنبي.

وحصد الدراويش المركز الثالث للبطولة، بعد الفوز على إنبي بثنائية دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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