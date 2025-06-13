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"تحت شعار العائلة أولا".. لاعبو سيراميكا يلتقطون الصور التذكارية بعد الفوز بكأس الرابطة

04:00 م الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد بسام مع عائلته (2)
  • عرض 17 صورة
    أحمد هاني
  • عرض 17 صورة
    سيراميكا بطلا لكأس الرابطة (2)
  • عرض 17 صورة
    إسلام عيسى مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    بودي مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    محمد بسام مع عائلته (1)
  • عرض 17 صورة
    زلاكة مع عائلته (1)
  • عرض 17 صورة
    رجب نبيل مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    علي ماهر مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    سيراميكا بطلا لكأس الرابطة (3)
  • عرض 17 صورة
    أحمد هاني مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    محمد رضا بوبو مع أسرته
  • عرض 17 صورة
    سيراميكا بطلا لكأس الرابطة (1)
  • عرض 17 صورة
    سيراميكا بطلا لكأس الرابطة (5)
  • عرض 17 صورة
    سيراميكا بطلا لكأس الرابطة (4)
  • عرض 17 صورة
    شكري مع أسرته
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كتب - محمد القرش:

حصد نادي سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

وشهدت الاحتفالات تواجد عائلات عدد من اللاعبين داخل أرض ملعب السلام، بجانب أصدقائهم المقربين.

وحرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع أسرهم وأصدقائهم، بعد الفوز بكأس عاصمة مصر.

وكان كليوباترا تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي، بينما تخطى البنك الأهلي نظيره إنبي.

وحصد الدراويش المركز الثالث للبطولة، بعد الفوز على إنبي بثنائية دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة كأس عاصمة مصر البنك الأهلي الإسماعيلي أسر اللاعبين
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