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عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يستقيل من منصبه

03:11 م الجمعة 13 يونيو 2025

محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي

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كتب-شريف عادل:

تقدم محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، باستقالته من منصبه بعد حصول الفريق على المركز الثالث في كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر لمصراوي، إن محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي تقدم باستقالته، ولم يكشف عن تفاصيل قراره.

وحصد الإسماعيلي المركز الثالث في كأس عاصمة مصر، عقب الفوز على إنبي بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث، مساء أمس.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المصري، قررت إلغاء الهبوط في الموسم المنقضي 2024-2025، وهكذا ضمن الإسماعيلي الاستمرار في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

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